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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب بشقة في شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق ومعرفة أسباب نشوبه.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.


وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على الفور، لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.


وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 45 متر، ونشب الحريق بالشقة الكائنة بالطابق الرابع ملك المدعو "م ع أ"، 38 سنة مهندس ومقيم ذات العنوان، وأتت النيران على غرفة النوم والانترية والمطبخ.

 

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ورجح مالك الشقة نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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