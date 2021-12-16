مؤتمر شرم الشيخ.. مباحثات مصرية عمانية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبدالشافي، اليوم الخميس مع رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان الشيخ ناصر بن هلال المعولي، سبل تعزيز التعاون في قضايا منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.



وأكد الجانبان -خلال لقائهما الذي عقد على هامش أعمال اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ اليوم الخميس- ضرورة تبادل الخبراء والخبرات بين مصر وسلطن عمان، واستغلال الامكانات المتاحة بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا التنسيق مع إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية لدعم جهود الاستثمارات العمانية.