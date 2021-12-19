محافظ القاهرة: نشر فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في المترو والنوادى والمولات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يشارك فيها حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة في الإدارات الصحية وللنرور عى المنازل ومناطق تجمعات المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة -خلال فعاليات اطلاق الحملة من حي الاسمرات بوجود وزير الصحة- إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بالجوامع والكنائس ومحطات المترو والنوادى والمولات مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن.