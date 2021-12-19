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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: نشر فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في المترو والنوادى والمولات

محافظ القاهرة ووزير
محافظ القاهرة ووزير الصحة خلال اطلاق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال  يشارك فيها حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة في الإدارات الصحية وللنرور عى المنازل ومناطق تجمعات المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة -خلال فعاليات اطلاق الحملة من حي الاسمرات بوجود وزير الصحة- إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير  الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بالجوامع والكنائس ومحطات المترو والنوادى والمولات مشيرًا إلى أنه تم  توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن.

القاهرة حملة التطعيم مرض شلل الأطفال الأسمرات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الادارات الصحية

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