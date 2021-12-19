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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد 2021 بمركز الحسينية.. تنفيذ مشروعات رفع كفاءة إنارة وأعمال تغطية بتكلفة ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود والأنشطة المبذولة  بنطاق مركز ومدينة الحسينية لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز  والمدن بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة رفع كفاءة الشوارع ورصفها ، وتنفيذ حملات إزاله للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى ، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢١م شهد مركز ومدينة الحسينية تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية  والداخلية التي تربط القرى والوحدات المحلية بعضها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز لعام ٢٠٢١ م ، وذلك بشراء مهمات إنارة وكشافات جديدة  لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة ودائرة المركز بتكلفة مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

 

كما قامت رئاسة المركز بتغطية خليج جمعان ـ  خليج الغردقة – الوصلة ـ سماكين الغرب ، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠ ألف جنيه ، بالإضافة إلى تغطية مدخل ازولين – خليج الفقهاء – أبو حسينى – ثان ـ إستكمال خليج الغردقة حتي المسجد بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه وشراء أدوات نظافة بتكلفة ٢٥٠ ألف جنيه.

 

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي شنت رئاسة المركز حملات يوميه على نظام ورديتين " وردتين صباحية -  مسائية " ويتم رفع حوالى 50 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً بإجمالى (18.250 طن ) على مدار العام  .

 

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ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين قامت رئاسة المركز  بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المركز ، أسفرت عن تحرير  " 175 محضر إشغال " للمخالفين.

 

و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي ورفع الإعلانات غير المرخصة قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بإزالة ( 471 إعلان) غير مرخص وتم ترخيص عدد " 89 إعلان " طبقاً للوائح والقوانين المقررة.

 

و لمتابعة المراكز والمنشآت التعليمية غير المرخصة.. تم غلق عدد " 22 مركز للدروس الخصوصية "و لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.. تمكنت رئاسة المركز من ضبط  20 مقهى غير ملتزم بقرار مجلس الوزراء ، وتحرير  20 محضر ، كما تم التحفظ على  150 شيشة من المقاهي المخالفة  و إعدامها بالمدفن الصحي بحضور لجنة من رئاسة المركز .

 

و للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز شملت الإزالات على الأراضى الزراعية تم تنفيذ عدد ( 63 حالة) على مساحة ( 3 أفدنة – 11 قيراط – 19 سهم ).

 

وخلال الموجة الـ 18 تم تنفيذ عدد  903 قرار " تنفيذ إزالات واسترداد أراضى أملاك الدولة خلال الموجة 18.

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