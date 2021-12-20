الشيوخ يناقش تحركات الحكومة لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على مصر .. ونواب : ظاهرة عالمية تشكل خطرا جسيما عالميًا ..ويجب وقفة حاسمة لمواجهتها ..ويؤكدون:الملف على رأس أولويات الدولة

بحضور وزيرة البيئة..

بعد تحذيرها باختفاء عدد من المدن ..نائب:

قمة مناخ الـ 26 بمثابة "جرس إنذار" لمواجهة التغيرات المناخية

محلية النواب تطالب دول العالم بمسايرة ما فعلته الدولة المصرية بشأن نجاحها فى تقليل الانبعاثات الكيماوية

نائب: للبرلمان دور كبير في إصدار تشريعات بيئية داعمة تستهدف الحد من مخاطر الانبعاثات البيئية

ناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة خلال حلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بناء على طلب كلا من النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد أبو حجازي، وذلك بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ، مشيرين إلى أنه "الأول" في ملف مهم يتعلق بتأثير تغيرات المناخ على مصر ومصير مدينة الإسكندرية.

وحول هذا الأمر أكد عدد من نواب البرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أعطت عناية بالغة لظاهرة تغير المناخ، مؤكدين على أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات والقوانين الداعمة لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطن، كما شددوا على ضرورة تخصيص محطات وسيطة لتدوير، للحد من التجاوزات السلوكية في حق البيئة .

تقدم النائب، وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد أبو حجازي، بطلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ، مشيرين إلى أنه "الأول" في ملف مهم يتعلق بتأثير تغيرات المناخ على مصر ومصير مدينة الإسكندرية، ويأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالملف ، وتنظيم مصر مؤتمر المناخ العام المقبل في شرم الشيخ.



وقال النائب المهندس وليد التمامي، إنه تقدم بطلب المناقشة هو و زميله النائب محمد أبو حجازي، وتم التوافق علي أنه سيتحدث لعرض محتوي الطلب، ومطالبة الحكومة بتفاصيل خطة التعامل مع تداعيات هذه الأزمة.

من جانبه قال النائب محمد أبو حجازي، إن طلب المناقشة ، كان مهما في ضوء التقارير الدولية، عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إضافة إلى ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول اختفاء 3 مدن، من بينها مدينة الإسكندرية في مصر، وهو تصريح مقلق، لابد من التعامل معه بشفافية، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير حياة المصريين في جميع مناحي الحياة، وتوفير حياة كريمة لهم .



وجاء في نص الطلب: “تابع المصريون باهتمام شديد فعاليات ”قمة المناخ" التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدت بمدينة جلاسجو البريطانية، بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، و أطلقت القمة "جرس إنذار" بشان تغيرات المناخ وخاصة التصريح الذى اعلنه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بشان توقع اختفاء 3 مدن، بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، ومن بينها الإسكندرية، و هو تصريح آثار مخاوف المصريين، وخاصة أبناء الإسكندرية، ما يتطلب من الحكومة توضيحا لهذا التصريح، الى جانب معرفة الخطط الخاصة بشأن حماية مصر من تغيرات المناخ والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".



ويأتي طلب المناقشة العامة، وفق اللائحة، حيث وقع عليه أكثر من 20 عضوا من أعضاء محلس الشيوخ، ويشهد مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، نظر الطلب المقدم من النائب وليـد التمامي وتسعة عشر عضوا.

من جانبه ، أكد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن استضافة مصر لقمة تغير المناخ الـ 27 العام القادم 2022، تقديراً للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تجاه كافة القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية ، لاسيما و أن مصر تأتي فى مقدمة دول العالم التى أعطت اهتماما كبيرا ، وعناية بالغة خلال السنوات الماضية بقضايا تغير المناخ ، وضعته على رأس أولوياتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأوضح “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن ظاهرة تغير المناخ لا تتعلق بسوء استغلال الطبيعة البشرية للموارد الطبيعية الموجودة فى باطن الأرض فحسب، بل أيضا تتطلب وعيا جماعيا بأن تجريف الأشجار ، و تلويث الهواء ، والتلاعب فى الظواهر الطبيعية من شأنه الإضرار بحياة البشرية جمعاء.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحذيرات التى جاءت بشأن التحذير من اختفاء بعض المدن بمدينة الأسكندرية، يأتى نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض من جهة، والتعامل البشري السيئ مع الموارد الطبيعية والبيئية من جهة أخرى.

وأعرب “ درويش ” عن تمنيه من جميع دول العالم أن يحذو حذو الدولة المصرية فى تقليل الانبعاثات الكيماوية ، و تلوث الهواء، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستنتهج سياسة طموحة لكيفية التعامل مع الظواهر الطبيعية ، وتفادي مشاكلها.

كما أعلن عن تقدمه ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لانشاء محطات وسيطة لـتدوير المخلفات و استغلال القمامة الاستغلال الأمثل.

وفى سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أن التغيرات المناخية ليست ظاهرة محلية، وإنما هي ظاهرة عالمية باتت تشكل خطرا جسيما على جميع دول العالم ، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من جانب الحكومة لايضاح الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خلال الفترة المقبلة لمواجهتها .

و أوضح “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن السبب الرئيسي فى التغير المناخي الدول الصناعية، يرجع إلى عدم تحمل تعهدات ، لا بد أن تلتزم بها تلك الدول في ظل اتفاقيات دولية واضحة لتقليل الانبعاثات فى الدول الصناعية الكبرى، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والدولة تشهد تطورا ملحوظا فى ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أن استضافة مصر لقمة تغير المناخ العام القادمة 2022 نقلة نوعية للتأكيد على ريادة مصر الأفريقية والدولية فى ملف هام يحتل أولوية بالغة فى الأجندة الدولية ، وذلك فى ظل تغيرات مناخية متتابعة تحظى باهتمام كل شعوب العالم.