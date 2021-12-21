المدير التنفيذي للجنة الأولمبية: لا نكيل بمكيالين.. وهذا موقفنا في أزمة العامري فاروق بالأهلي

أكد ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية أن اللجنة لا تكيل بمكيالين تجاه أي جهة رياضية، مؤكدا أن أزمة العامري فاروق في انتخابات الأهلي ليست لها علاقة باللجنة الأولمبية بل باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.



وقال الششتاوي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : "اللجنة الأولمبية لا تكيل بمكيالين ودورها فقط التصديق على محضر انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية".



وأضاف: "أزمة العامري فاروق في انتخابات الأهلي ليس لها علاقة باللجنة الأولمبية المصرية بل هو قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والتي أقرت ذلك ودورنا فقط التصديق على المحضر".



وتابع: "إذا كان هناك خطأ من اللجنة القضائية المشرفة ويكون هناك تصحيح في القرار يكون هناك اعتماد من اللجنة الأولمبية ، لكن ليس لنا أي قرارات أو سلطة في ذلك".



وأوضح: "إذا كان هناك متضرر يكون هناك فرصة في الطعن بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية ثم القضاء".



وأتم: "مركز التسوية والتحكيم ليس له أي سلطة من اللجنة الأولمبية فهو مقره اللجنة فقط لكن يديرها قضاه ومستقلة ماليا وإداريا ولا نملك أي سلطة، وأعتقد أننا قمنا بدفع مبالغ كبيرة في قضايا ليس لنا أي صلة فيها".