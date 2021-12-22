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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز يلتقي ممثلي وزارة الرياضة الجزائرية لبحث سبل التعاون

صدى البلد

اختتم الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، زيارته إلى دولة الجزائر الشقيقة بعقد لقاء مع طيابي سليمان، الأمين العام لوزارة الرياضة، وعبد الرازق بالقاضي، المدير التنفيذي لوزارة الرياضة الجزائري، فى مقر وزارة الشباب والرياضة الجزائرية. 

جاء ذلك على هامش تواجد إيهاب أمين في الجزائر لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة. 

حضر اللقاء زاهي سفيان، رئيس الاتحاد الجزائري، وعلي زعتر، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، بالإضافة إلى المهندسة هبة البوريني، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للعبة، والمحاسب محمد هشام، المدير المالي للاتحاد القاري.

وتطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون بين وزارة الرياضة الجزائرية والاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بالإضافة إلى مناقشة التعاون المثمر بين الاتحادين المصري والجزائري للعبة، من خلال إقامة المعسكرات المتبادلة وتبادل الخبرات، وتنظيم والمشاركة في البطولات الدولية.

كما تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والجزائري للجمباز، وذلك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتسلم  الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة من الجزائري على زعتر بمقر الاتحاد الأفريقي في الجزائر.

وجاء تسليم مقاليد الاتحاد الأفريقي للجمباز في أجواء طيبة في ظل العلاقة القوية التي تجمع مصر والجزائر.

وأنهى إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، جميع الإجراءات الخاصة بتسلم الاتحاد الأفريقي في وجود عدد من اللجان والشخصيات، على رأسهم إيهاب أمين، رئيس الاتحاد الأفريقي، وهبة البوريني، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، ومحمد هشام، الأمين العام، وعلي زعتر، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، وكمال قوامية، السكرتير العام السابق.

ونجح الدكتور إيهاب أمين، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائري علي زعتر، والذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن يتم نقل مقر الاتحاد الأفريقي إلى القاهرة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد القاري، والذي ظل مقره بالجزائر منذ تأسيسه وحتى الآن.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي إيهاب أمين بروتوكول تعاون وزارة الرياضة وزارة الشباب

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