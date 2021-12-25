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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مركز يروج شهادات دراسية مزورة بالغربية

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية للتدريب على خدمات التمريض "بدون ترخيص")، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية تم استهداف المذكور وضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة منسوب صدورها للأكاديمية، تفيد بالحصول على دورات تدريبية فى مجال التمريض، وعدد من الشهادات منسوب صدورها إلى أحد مراكز تنمية الموارد البشرية ممهورة بخاتم "مقلد"، وكلاشيه منسوب للأكاديمية، ودفتر استلام مبالغ مالية، ومبلغ مالى، وكذا جهاز حاسب آلى بفحصه تبين احتوائه على عدد من البرامج والملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى. 

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جرائم النصب والاحتيال معلومات وتحريات الإدارة العامة

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