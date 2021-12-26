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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 11856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة.

 

زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14125 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3244 نقطة. 

المستثمرين البورصة البورصة المصرية ارتفاع جماعي للمؤشرات ايجى أكس 30 مؤشر الشركات الصغيرة

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