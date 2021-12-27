موقف الشركة.. تعليق ناري من عمرو أديب على قضية الموظف المنتحر.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية الموظف المنتحر، قائلا: "الرقابة الشعبية هتمنع أي تصرف انتقامي تجاه الموظفين".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الناس تابعت الموضوع ونشرت الحكاية في أكثر من مكان على السوشيال ميديا وتناولها الإعلام وأصبح هناك متابعة كثيرة للموضوع".



وأضاف: "هناك دور كبير للرقابة الشعبية للمحافظة على حقوق الناس"، متابعا: "أكيد هذه الشركة هتتعامل بعدالة شديدة ولن تكون هناك رغبة انتقاميه".



وأشار: "الإعلام مفتح عينه، والسوشيال ميديا منتظرين وبيتابعوا، والحادثة مؤلمة جدا أثارت الرأي العام"، مردفا: "الضغط من الإعلام والسوشيال ميديا أدى أن الدولة اتحركت ووزارة القوى العاملة ذهبت إلى الشركة للتحقيق في الواقعة"، مؤكدا: "الدولة تحركت تعاطفا وتكاتفا مع السوشيال ميديا".