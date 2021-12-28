الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لمواصلة صحوته أمام ساوثهامبتون

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

وفاز توتنهام في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث تغلب على وست هام 2-1، وعلى كريستال بالاس 3-0.

وخاض فريق توتنهام 16 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 9 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 5 لقاءات.

على الجانب الآخر يطمح فريق ساوثهامبتو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، للابتعاد عن منطقة الخطر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت توتنهام وساوثهامبتون كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بفوز السبيرو بهدفين مقابل هدف.

ترتيب توتنهام وساوثهامبتون:

يحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 14 بـ 20 نقطة.