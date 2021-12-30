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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة الطيبي بالسيدة زينب يطالبون بإعادة رصف الطريق المتهالك

صدى البلد

شكا سكان منطقة الطيبي بالسيدة زينب التابعة الى محافظة القاهرة من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشوارع وعدم رصفة ، مما يعرض حياة المارة للخطر.


وتقول السيدة سمية فتحى، في رسالة لخدمة القرّاء  “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن  سكان منطقة الطيبي بالسيدة زينب التابعة الى محافظة القاهرة أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


وأضافت: "على الرغم من معاناة أهالي منطقة الطيبي بالسيدة زينب ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".


وناشدت سمية نيابة عن أهالي  منطقة الطيبي فى السيدة زينب برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب  مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.


وناشدت القارئه المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة منطقة الطيبي السيدة زينب الحوادث رصف الطريق تهالك الرصف تدمير السيارات

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