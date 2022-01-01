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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا الأحد..

افتتاح فعاليات المرحلة التمهيدية للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية

انطلاق شعلة الأولمبياد
انطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم افتتاح المرحلة التمهيدية من النسخة الثالثة للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية " أسوان - الوادى الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر " بمحافظة أسوان غدا الأحد  بمشاركة18 ألف و467 مشارك من اللاعبين و المدربين والإداريين من الهيئات الرياضية والشبابية والمدارس والجامعات.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تصعيد الفائزين الأوائل من كل محافظة للمشاركة في فعاليات اللقاء الختامي بمحافظة أسوان خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير.

يشار إلى أنه سبق افتتاح الأولمبياد الأحد الماضى، بحضور المحافظين وما ينوب عنهم وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.. ونظراً لاستضافة أسوان لفعاليات ختام اللقاء المجمع لكافة المحافظات المشاركة سيتم اطلاق المرحلة التمهيدية بها.

يأتى ذلك فى اطار اهتمام الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة أبناء الشباب المصرى بالمحافظات وخاصة المحافظات الحدودية في كافة الانشطة الرياضية  والشبابية، و بناء على اطلاق معالى دولة رئيس الوزرء شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية من محافظة الوادى الجديد وذلك 11 نوفمبر الماضى.

ويشهد الأولمبياد التنافس فى ألعاب مسابقات الفتيات للمرحلة السنية من 15 الى 19 سنة، ألعاب قوي " 100م - 800م وثب طويل و تنس طاولة و كاراتية " كاتا - كومتية " و شطرنج و كرة سرعة و كرة طائرة شاطئية و كرة طائرة و كرة سلة و كرة يد و ملاحة رياضية وخماسي قدم و سباحة 50م "حرة - 50م باك "

ويتضمن أيضاً مسابقات الشباب للمرحلة السنية من 15 الى 23 سنة : ألعاب قوى " 100م - 800م وثب طويل" و  تنس طاولة و كاراتية " كاتا - كومتية " و شطرنج و كرة سرعة و كرة طائرة شاطئية و كرة طائرة و كرة سلة و كرة يد و ملاحة رياضية و خماسي قدم و سباحة " 50م حرة - 50م باك " و قدم شاطئ و كرة طائرة جلوس و تنس طاولة لذوى الاحتياجات الخاصة.


وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد كلف قطاعات الوزارة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة فى جميع المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والعمل على نشر ممارسة الرياضة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

النسخة الثالثة للأولمبياد الرياضى وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة أسوان شمال سيناء البحر الأحمر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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