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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باقي من الزمن 9 أيام.. عقوبات تنتظر الجمعيات الأهلية غير الموفقة أوضاعها

مجلس النواب
مجلس النواب

مع الدخول في عام 2022، بدء العد التنازلي لإنتهاء المدة المحددة بشأن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ويأتي ذلك طبقا، للائحة التنفيذية الجديدة والتي حددت الموعد النهائي للجمعيات الاهلية لتوفيق أوضاعها وهو يوم 10 يناير 2022.

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وقضت المادة الثانية من القانون على ضرورة أن تقوم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، حيث نصت بأنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها،وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.


ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

الجمعيات الأهلية اللائحة التنفيذية العمل الأهلي توفيق اوضاع

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