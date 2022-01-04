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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى عزبة أبو رجب في القليوبية يستغيثون من عدم وجود إنارة مما يعرضهم للخطر

صدى البلد

استغاث أهالى عزبة أبو رجب التابعة إلى مركز قليوب  فى محافظة القليوبية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين؛ لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.

 

قال المواطن محمد أحمد في شكواه: "نعاني أشد المعاناة من عدم تواجد كشافات إنارة بالطريق وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".


وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، لافتا إلى أن مطالبهم ليست كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم.


وأوضح: “سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود كشافات بأعمدة الإنارة ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ  قنا بالتدخل والعمل على تركيب كشافات بأعمدة الإنارة لإضاءة المنطقة”.


وناشد المسئولين في محافظة القليوبية وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

+20 115 014 4991

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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