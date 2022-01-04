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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: انعقاد ثاني جلسات المؤتمر العلمي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

جانب من مؤتمر كلية
جانب من مؤتمر كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

 

تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وأ.د أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، انعقدت ثاني جلسات المؤتمر العلمي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة، برئاسة أ.د هدى لطيف، عميد كلية السياحة والفنادق الأسبق، وأ.د وفاء إلياس، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، وعضوية ممثلين عن مؤسسات سوق العمل، وذلك اليوم الإثنين ٣ يناير ٢٠٢٢ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاءت الجلسة تحت عنوان المشاكل الإدارية في قطاع السياحة والضيافة، وتضمنت عرضًا لعدد من الأبحاث التي تدور حول الموضوع، منها : توظيف المقومات الجغرافية لجذب السياحة الوافدة لمصر؛ حيث عرض الباحث كيفية استغلال المقومات الجغرافية لمنطقة رأس غارب، وعرض أبرز المعوقات التي تحول دون الاستفادة القصوى منها.

 

فيما جاء الموضوع الثاني حول تقييم جودة وجبات الطعام الآمن خارج المنزل، وأهمية الوعي بمقومات سلامة الطعام، كالنظافة والطهي الجيد وغير ذلك.

 

كما عرض الباحث لكيفية تجنب المخاطر المحتملة، جراء تناول الطعام في الخارج في زمن الأوبئة، والعمل على تجنبها.

 

وقامت لجنة المناقشة بطرح العديد من التساؤلات على الباحثين، وتوضيح نقاط القوة والضعف في الأبحاث المطروحة للنقاش.

 

يذكر أن البحث يشارك فيه طلاب الدراسات العليا من المعيدين والمسجلين من الخارج بالكلية.

 

 

 

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الفيوم جامعة الفيوم جلسات المؤتمر العلمى الدراسات العليا السياحة والفنادق

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