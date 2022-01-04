وزارة الأوقاف تعلن عن اختبارات التصفية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة (لغات وترجمة 2022م )، وذلك بالمديريات الإقليمية يوم الأحد الموافق: 16 يناير الجاري، مع موافاة الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالنتيجة معتمدة خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الامتحان.

وتابعت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية. وشددت على أنه يتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها ، وذكر اللغة التي يجيدها المتسابق, علما بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أى مرحلة من مراحلها ، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.

المتقدمون للاختبارات

1. سعيد منصور السعيد السعدنى الإسكندرية

2. صلاح عطية شحاتة رجب الإسكندرية

3. هشام محمود أحمد سيد أحمد شلبى الاسكندرية

4. أحمد محمد كمال محمود عطية الاسماعيلية

5. محمد أشرف رمضان محمد الاسماعيلية

6. أحمد محمد سيد بدوي سيد أسيوط

7. سعيد سيد محمد نفادي أسيوط

8. صلاح علي حسن أحمد حافظ أسيوط

9. على محمد سيد محمد أسيوط

10. عرفات محمد الطاهر عثمان الأقصر

11. محمد يوسف احمد حسن الأقصر

12. حسن سعيد حسن رميح البحر الأحمر

13. رضا مسعود عبدالغني حسن عكاشة البحر الأحمر

14. عبدالله محمد علي يونس البحر الأحمر

15. محمد مسعد محمد غزالي البحر الأحمر

16. أحمد صبحي السيد أحمد زلط البحيرة

17. أحمد محمود ابو العز بيومى البحيرة

18. بسام السيد مبروك السيد البحيرة

19. حافظ أنور باشا البحيرة

20. محمد محمد علي العطار البحيرة

21. محمد محمد فرج إبراهيم البحيرة

22. مصطفى عبده قطب سلامه البحيرة

23. هاني عبد الباسط عبد الحليم عمر البحيرة

24. إسلام أحمد عبد الرحيم محمد بني سويف

25. حجازى احمد فتح الباب احمد بني سويف

26. محمد أحمد عبد الصمد محمد بني سويف

27. محمد رمضان محمد معوض بني سويف

28. محمود الحسيني عبد الحليم محمد بني سويف

29. عبدالرحمن عادل عبدالمجيد محمد بور سعيد

30. أحمد السيد محمد إسماعيل السيد بورسعيد

31. أحمد عبد الهادي مصباح علي المصري بورسعيد

32. خميس محمود عبد السلام دسوقي جنوب سيناء

33. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء

34. أحمد محمد مكاوى أبو بكر الجيزة

35. إسلام رمضان حسن غانم الجيزة

36. سعيد سيدعبدالوهاب روبي الجيزة

37. عادل سيد عبده الفقي الجيزة

38. محمد حسن محمود عبد الرحمن الجيزة

39. نادر محمد طه محمد الجيزة

40. يحي فاروق شربيني سليم الجيزة

41. أحمد عادل حجي شعبان الدقهلية

42. أحمد عبدالسلام السيد أحمد الدقهلية

43. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق الدقهلية

44. أشرف محمد إسماعيل محمد . الدقهلية

45. رزق فرج محمود أمين الدقهلية

46. محمد محمود أبو العنين الدقهلية

47. إبراهيم إبراهيم السيد ابو السعود دمياط

48. إبراهيم عبده محمد شتيوي دمياط

49. أشرف رضا السيد شاور دمياط

50. إبراهيم سيد عبدالوهاب عبدالحافظ الديوان العام

51. أحمد ضيف الله سعد علي جاويش الديوان العام

52. أحمد وحيد محمود مرداش الديوان العام

53. عمرو عطيه علي بلتاجي الديوان العام

54. محمد محمد محمود عبد الحليم الديوان العام

55. عبدالستار محمدعوض احمد خليفه سوهاج

56. على حسن محمود عبد الموجود سوهاج

57. محمود احمد نورالدين محمود سوهاج

58. محمود فيصل عبدالرحيم عبدالله سوهاج

59. ياسر أحمد مصطفى حسن سوهاج

60. أحمد محمد السعيد السعيد الدبيس السويس

61. صفوت محمد محمد خبير السويس

62. أحمد رشاد بهنسى عوض الله الشرقية

63. أحمد طه محمد سمره الشرقية

64. أحمد عاطف محمد عطا يوسف الشرقية

65. حاتم فريد مهدي موسي الشرقية

66. عطيه محمد عطيه إبراهيم الشرقية

67. محمد عبدالفتاح محمد محمد عطية حرب الشرقية

68. محمود العوضي محمد احمد الشرقية

69. مصطفى يسري سليمان مصطفى الشرقية

70. ممدوح صلاح محمود سلام الشرقية

71. أحمد البكرى محمد الخولى الغربية

72. رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

73. شاكر فرج إبراهيم أبو حليمة الغربية

74. محمد ماهر محمد خفاجي الغربية

75. محمود حافظ محمود الذهبي الغربية

76. محمود رضا عبدالعزيز عبدالجواد الغربية

77. أحمد رمضان محمد قطب الفيوم

78. أحمد محمود طاهر عبد النور الفيوم

79. رمضان عبد التواب مرزوق محمد الفيوم

80. محمد شحاته عيد مرسي الفيوم

81. محمود حمدي سليم عبدالحميد الفيوم

82. ابوالمجد محمود احمد عمران القاهرة

83. أسامة اسماعيل محمد عبد القادر القاهرة

84. دياب محروص السيد محمد القاهرة

85. عمر حسان عيد محمد القاهرة

86. محمد ابراهيم عبد الوهاب عطيه القاهرة

87. محمد السيد محمد حسن سيد احمد القاهرة

88. محمد محمود محمد الخزامي القاهرة

89. محمد منير مبروك عبد المقصود القاهرة

90. مصطفى محمد عبدالسميع إسماعيل القاهرة

91. أحمد حجاج أحمد يوسف القليوبية

92. زكريا محمد زاهد القليوبية

93. صلاح احمد محمد الشيخ القليوبية

94. عبدربه السعيد عبدربه عبدالحميد عبدالشافي القليوبية

95. محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية

96. محمد عبدالله عبدالحق قنا

97. سمير سعد محمد فتح الله عبد الدايم كفر الشيخ

98. محمد يوسف صابر جندى كفر الشيخ

99. محمد السعيد جاهين يوسف مرسى مطروح

100. محمد رضا رشاد البسيونى مرسى مطروح

101. محمد منصور محمد منصور عبدالخالق مرسى مطروح

102. أحمد جمال سيد احمد رمضان المنوفية

103. أحمد عبد النبي عبد المعطى برين المنوفية

104. أحمد عبده على فرج الله المنوفية

105. عبد الحميد جمال سيد احمد رمضان المنوفية

106. عبدالعزيز بدر محمد ضيف المنوفية

107. محمد سعيد حامد الفرماوى المنوفية

108. محمد ناصر حسن بلال المنوفية

109. محمود أسامة علي تهامي المنوفية

110. محمود محمد رضا محمد رمزي محمد جعفر المنوفية

111. مسعد محمد سلامه ابو الغار المنوفية

112. أحمد جميل محمود عبد الحكيم المنيا

113. فتحي علي ماهر المنيا

114. محمد أحمد يوسف احمد عبد القادر المنيا