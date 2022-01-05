عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير محمد البدري:اهتمام مصر بعمقها الإفريقي باعتباره أهم دوائر السياسة الخارجية.. صور

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في بكين تستضيف السفراء الأفارقة

أقامت السفارة المصرية في بكين حفل استقبال للسفراء الأفارقة المعتمدين في بكين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022

 وأكد السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، أن حرص السفارة على الاحتفال بالعام الجديد مع السفراء الأفارقة، إنما هو تأكيد على اهتمام مصر بعمقها الإفريقي باعتباره أحد أهم الدوائر في السياسة الخارجية المصرية، وبتعزيز الروابط الدبلوماسية والأخوية مع دول إفريقيا ودعم التواصل مع ممثليها في كافة المحافل والمناسبات.
 
وقد أكد البدري خلال كلمته في حفل الاستقبال على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الدول الإفريقية في مختلف المحافل الدولية وفي العواصم الدبلوماسية الكبرى ومنها بكين، دعماً لمصالح دول القارة وترويجا لقضاياها، مشيداً بالتنسيق الذي تم بين الدول الإفريقية خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد مؤخراً في داكار، والذي كان مناسبة هامة لتعزيز الشراكات الإفريقية مع دولة كبيرة وقطب دولي صاعد داعم لإفريقيا ومؤمن بقضاياها مثل الصين، التي أعلن رئيسها خلال المنتدى عن تخصيص مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد لإفريقيا خلال العام الجاري 2022.

 كما شهد الحفل أيضاً تكريم عدد من السفراء الأفارقة الذين انتهت مهمتهم في بكين، والترحيب بالسفراء الجدد.

مصر الخارجية إفريقيا السفارة المصرية العام الجديد العام الميلادى الجديد فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد الخارجية المصرية الصين السياسة الخارجية المصرية لقاحات فيروس كورونا الدول الافريقية سفير جمهورية مصر محمد البدري الدول الافريقي السفراء الجدد

موضوعات متعلقة

سفير مصر بإثيوبيا يبحث جهود حفظ السلم بالقارة مع مفوض الاتحاد الإفريقي

«شكرى » و« خوسيه مانويل»: اتفاق مصرى – إسبانى على استمرار الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة

مائدة مستديرة بين كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة وخمس كليات صربية.. صور

بحث تعزيز التعاون في ائتمان الصادرات والاستثمار بين مصر والكويت

تحويل "فاكسيرا" إلى مركز عالمي لتصنيع اللقاحات بهدف التصدير للأسواق العربية والأفريقية

جددت تضامنها مع المملكة.. مصر تدين مواصلة الحوثيين لهجماتهم الإرهابية ضد السعودية

الخارجية تنعى الملحق الإداري بسفارة مصر لدى تونس

انضمام مصر إلى حملة الأمم المتحدة لعدالة توزيع لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

خالد الجندي: القرآن كله مراعاة للمشاعر حتى مع العصاة والمذنبين

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد..فيديو

أول ظهور لها بعد الطلاق.. ندى الكامل تثير الجدل برقصة على العمود

مسؤول إيراني كبير يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران

كارثة في إثيوبيا.. فرانس برس: مرضى تيجراي يموتون بسبب انعدام الأدوية

تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.. الهند تستعد للموجة الثالثة من كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة سرقة عملاء البنوك بالهرم

مصرع شخص وإصابة ٨ في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

السعودية.. إجراء جديد بشأن فيروس كورونا بداية من اليوم

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

هل مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة|فيديوجراف

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ