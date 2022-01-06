فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في حفل عيد الميلاد المجيد ، إن الطريق للجمهورية الجديدة يتسع للجميع، مؤكدا “الطريق ده لينا كلنا دون أي فرق أو تمييز وخلوا بالكوا أنا بوجه كلامي لكل المصريين”.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد، “ أوعوا حد يدخل بينا وأوعوا حد يفتن بينا لأن ده مش هينتهي”.

هنكمل وهننجح

وترأس البابا تواضروس، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الرئيس في حفل عيد القيامة المجيد .. تابع الفيديو جراف التالي: