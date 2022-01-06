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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

الرئيس في حفل عيد
الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في حفل عيد الميلاد المجيد ، إن الطريق للجمهورية الجديدة يتسع للجميع، مؤكدا “الطريق ده لينا كلنا دون أي فرق أو تمييز وخلوا بالكوا أنا بوجه كلامي لكل المصريين”.

 

السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد: اوعوا حد يدخل بينا لأن ده مش هينتهي.. فيديو

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: بدأنا سويا جمهورية جديدة تسع الجميع دون تمييز

 

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد، “ أوعوا حد يدخل بينا وأوعوا حد يفتن بينا لأن ده مش هينتهي”.

 

هنكمل وهننجح

 

وترأس البابا تواضروس،  صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الرئيس في حفل عيد القيامة المجيد .. تابع الفيديو جراف التالي:

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