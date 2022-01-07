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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاهدة الأمن الجماعي و"القوات الكازاخية" يسيطران على مطار "ألما اتا" في كازاخستان

كازاجستان
كازاجستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الكازاخية، تمكنت من السيطرة على مطار "ألما آتا" في كازاخستان. 


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم الجمعة:" لقد تم وضع مطار ألما آتا بالتعاون مع القوات الأمنية الكازاخية تحت السيطرة الكاملة ". 


وأضاف: "أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تقف جنبا إلى جنب مع ضباط إنفاذ القانون الكازاخية، ويحافظون على ضمان سير الأمن والقانون في كازاخستان"، مشيرا إلى أن القنصلية العامة الروسية في ألما آتا وغيرها من المنشآت تحت الحماية حاليا. 


وتابع البيان:" أن مجموعة من القوات الجوية الروسية تضم أكثر من 70 طائرة تعمل على مدار الساعة بوحدات الجسر الجوي للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان"، منوها بأن طيران القوات الفضائية الروسية يشارك في نقل الوحدات العسكرية لبيلاروس وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا إلى كازاخستان.

 

الأمن الجماعي منظمة القوات الكازاخية كازاخستان

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