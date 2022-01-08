رفع آثار حادث طور سيناء أبورديس وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية

نجحت جهود قوات الحماية المدنية في رفع آثار حادث طريق طور سيناء أبورديس، والذي لقى على أثره 17 شخصا مصرعهم وأصيب 17 آخرين.

فتح طريق طور سيناء أبورديس

حادث طريق طور سيناء أبورديس

ودفعت إدارة مرور جنوب سيناء بعدد من اللوادر و القلابات لرفع اثار الحادث من الطريق وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية بعد غلقه لرفع حطام السيارات.

تفاصيل حادث طور سيناء أبورديس

كان طريق طور سيناء أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، قد شهد صباح اليوم، حادثا أليم، لقى على أثره 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 17 آخرين، نتيجة حادث تصادم بين ميكروباص وحافلة نقل، على طريق طور سيناء أبو رديس.

حادث طريق طور سيناء أبورديس

صور حادث طريق طور سيناء أبورديس

وحصل صدى البلد على الصور الأولى لـ حادث طريق طور سيناء أبو رديس، والذي وقع نتيجة الشبورة وحالة الضباب على الطرق.

حادث طريق طور سيناء أبورديس

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا صباح اليوم يفيد بوقوع حادث طريق طور سيناء أبورديس القديم، نتج عنه مصرع 14 شخصا وإصابة 17 آخرين.

وقد هرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لموقع الحادث وتم نقل المصابين.

حادث طريق طور سيناء أبورديس

أول تعليق من الصحة على حادث طور سيناء

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن وضع الجثث في ثلاجة طور سيناء ويخضع المصابين للعلاج بمستشفى الزهراء بـ طور سيناء وتم تحويل ٧ مصابين لمستشفي ابورديس .

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق 4 طرق بمختلف المحافظات، خلال الساعات الماضية من ضمنهم طريق بورسعيد بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

حادث طريق طور سيناء أبورديس

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

في ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

حادث طريق طور سيناء أبورديس

رفع آثار حادث طريق طور سيناء أبورديس

حادث طريق طور سيناء أبورديس

حادث طور سيناء

حادث طور سيناء أبورديس

حادث طور سيناء

حادث طريق طور سيناء أبورديس

حادث طريق طور سيناء أبورديس

حادث طريق طور سيناء أبورديس