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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث طريق طور سيناء أبورديس .. الصور الأولى من موقع التصادم

حادث طريق طور سيناء
حادث طريق طور سيناء أبورديس

وقع صباح اليوم حادث طريق طور سيناء أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، والذي لقى على أثره 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 17 آخرين، نتيجة حادث تصادم بين ميكروباص وحافلة نقل، على طريق طور سيناء أبو رديس.

الصور الأولى لـ حادث طريق طور سيناء أبورديس 

وحصل صدى البلد على الصور الأولى لـ حادث طريق طور سيناء أبو رديس، والذي وقع نتيجة الشبورة وحالة الضباب على الطرق.

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

الشبورة الآن على الطرق ونصائح لتجنب مخاطرها

وكان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا صباح اليوم يفيد بوقوع حادث طريق طور سيناء أبورديس القديم، نتج عنه مصرع 14 شخصا وإصابة 17 آخرين.

وقد هرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لموقع الحادث وتم نقل المصابين 

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء أنه تم وضع الجثث في ثلاجة طور سيناء ويخضع المصابين للعلاج بمستشفى الزهراء بـ طور سيناء وتم تحويل ٧ مصابين لمستشفي ابورديس .

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق 4 طرق بمختلف المحافظات، خلال الساعات الماضية من ضمنهم  إغلاق طريق بورسعيد بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

في ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

حادث طريق طور سيناء أبورديس

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