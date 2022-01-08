مجلس السيادة يرحب بمبادرة الأمم المتحدة بشأن السودان

رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بمبادرة الأمم المتحدة لمتمثلة في تبني المنظمة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية.

وقال دكتورالهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية،عضوالمجلس السيادي في السودان "نتطلع بأن تحدث المبادرة اختراق حقيقي تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة"،مؤكدا أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أطلق مبادرة حول إعلان المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين رسميا.

وتتولى الأمم المتحدة تيسير المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية، وتهدف المبادرة إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والإتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

وقال بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.

وحسب البيان، واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسات كبيرة أثرت بعمق على البلاد منذ إجراءات الجيش التي أخرجت احتجاجات إلى الشارع، فازداد الوضع توترا بالبلاد.

من جانبه، رحب الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان الأمم المتحدة العمل مع الأطراف السودانية من أجل تيسير الحوار ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية في البلاد.

وأوضح أبو الغيط في بيان أن "هذا الدعم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

كما أكد الأمين العام للجامعة العربية "استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية".