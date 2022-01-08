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ثقافة

"باب عشق" لإبراهيم الحسيني تفوز بجائزة ساويرس كأفضل عمل مسرحي

صدى البلد

حصد الكاتب إبراهيم الحسيني، على المركز الأول عن نص "باب عشق" كأفضل نص مسرحي بجائزة ساويرس الثقافية، كما حصد الكاتب السيد الفهيم على المركز الثاني لجائزة أفضل نص مسرحي. 

 

وكانت لجنة التحكيم بفرع المسرح من رئاسة الدكتورة إيمان عز الدين.

 

وانطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وتلقت المسابقة خلال  الدورة الحالية، 1304 عمل في مختلف فروع الجائزة ، وقد تم تقييم الأعمال بواسطة لجان تحكيم  تضم نخبة من الأدباء والكتاب  وأساتذة الدراما في مصر والسينمائيين والنقاد.

 

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، لتزداد بذلك فروع الجائزة في دورتها السابعة عشرة إلى 7 فروع. كما تم تعديل فرع النقد الأدبي خلال هذه الدورة ليشمل السرديات الأدبية والفنية من أجل إتاحة المجال للمزيد من الأعمال الإبداعية غير الروائية، والتي تشمل السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، والمدونات التاريخية، والكتابات النقدي والصحفية.

باب عشق إبراهيم الحسيني جائزة ساويرس الثقافية الدكتورة إيمان عز الدين فرع المسرح

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