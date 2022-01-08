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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط حافظات

محافظة دمياط تحذر من السفر على الطريق الدولى والزراعي بسبب الشبورة

د. منال عوض محافظ
د. منال عوض محافظ دمياط

أهابت محافظة دمياط المواطنين بتوخي أعلى الحيطة والحذر و تقليل التحركات على الطرق نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة تؤدى إلى انعدام الرؤية..

وناشدت محافظة دمياط المواطنين باتباع بعض النصائح الهامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي قد تحدث نتيجة الشبورة المائية،  ويأتى أهمها :

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير القوية ليلًا أو نهارًا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

هذا وسيتم غلق الطرق الخارجيه والطريق الزراعي بداية من شريف الزيني وحتي كمين السلام واستكمالا حتى مدينة شربين بمحافظة الدقهليه وأيضاً كمين الاسعاف نظرًا لانعدام الرؤية .

كما نناشد المواطنين بتوخى الحيطة خلال التحرك على الطرق الداخلية والطريق الخرسانى لوجود شبورة مائية كثيفة.

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دمياط غلق الطرق الشبورة المائية قائدي السيارات انعدام الرؤية

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