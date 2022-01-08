إغلاق 4 طرق بمختلف المحافظات بسبب الشبورة.. محور 30 يونيو وبورسعيد - دمياط الأبرز..والمرور يقدم نصائح هامة لقائدي السيارات

المرور: إغلاق طريق بورسعيد - دمياط بسبب الشبورة

بسبب الشبورة.. إغلاق محور 30 يونيو أمام حركة السيارات

المرور: إغلاق طريق بورسعيد - القاهرة بسبب الشبورة

إغلاق طريق شبرا - بنها الحر أمام حركة السيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق 4 طرق بمختلف المحافظات، خلال الساعات الماضية من ضمنهم إغلاق طريق بورسعيد بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

طريق شبرا بنها الحر

كما، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق طريق شبرا - بنها الحر بسبب الطقس السيء، وانعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

غلق طريق بورسعيد القاهرة

كما، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق طريق بورسعيد - القاهرة بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

غلق محور 30 يونيو

كما، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق محور 30 يونيو للقادم من بورسعيد الي الإسماعيلية بسبب الطقس السيء، وانعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

نصائح للقيادة الآمنة

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب انعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.