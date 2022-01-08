خلافات مع الأهل.. الأمن يكشف تفاصيل اختفاء فتاة المرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن إختفاء فتاة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجلته "طالبة بالمرحلة الثانوية" عن المسكن بتاريخ (1)الجارى و تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لمكان المتغيبة وتم إعادتها لأهليتها وتسليمها لوالدها وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لوجود خلافات بينها وبين أهليتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.