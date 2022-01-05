أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه شاهد الحادث الكبير الذي وقع على الطريق الدائري الأوسطي، مشيرا إلى أن الحادث دامي وموجع ويحدث بشكل متكرر.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العربات النقل تجري بدون أي ضوابط بسرعات عالية جدا، موضحا أن الحادث اليوم أدى إلى احتراق 11 سيارة وملاكي.

وأوضح أحمد موسى، أن الطريق الدائري الأوسطي أصبح مغريا للجري لعربات النقل الثقيل، ولا يهم السائقين الليل أو النهار.



واستنكر أحمد موسى، استهتار سائقي النقل الثقيل، مرددا: «الطريق محتاج تدخل الإدارة العامة للمرور لمواجهة سائقي النقل».

ووجه أحمد موسى، حديثه إلى وزير الداخلية بشن حملات تحليل على الطريق الدائري الأوسطي، قائلا: «هتلاقي حالات تعاطي مخدرات».