بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان

شهد عدد من الشوارع والطرق الداخلية بنطاق مدينة أسوان أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والجزيرة الوسطى ، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية الأخيرة.

وضمت هذه المناطق طريق شرق البندر بطول 3 كم ، وبتكلفة 11 مليون جنيه ، وأيضاً شوارع خلف المقاولون العرب بأطوال 1.5 كم ، وبتكلفة 3 مليون جنيه ، فيما جارى العمل بشارع الفنادق بوضع التربة الزلطية ، لتتبعها أعمال الرصف بطول 1 كم بعد أن تم رصف 500 متر بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

كما أنه سيتم البدء في شارع التأمين الصحى وحتى السجل المدنى بحى إمتداد العقاد بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه فور الإنتهاء من أعمال البنية التحتية الجارية.

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هذا وتواصل مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وكان قد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بإدفو والسباعية لإفتتاح مسجدى أبو بكر الصديق بالشيخ إبراهيم التابع للرمادى بحرى ، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بالسباعية غرب ليصل عدد المساجد التي تم إفتتاحها من أول سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 65 مسجد حتى الآن.

وعقب افتتاح مسجد أبو بكر الصديق ألقى الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بعنوان " العمل شرف " ، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

كما أكد الدكتور رمضان عبد السميع على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية بالمساجد .



رصف الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان