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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز عالمية متتالية يحققها مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.. تعرف عليها

مشروع الطاقة الشمسية
مشروع الطاقة الشمسية باسوان

مراكز عالمية متتالية يحققها أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان .

 

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على هذا المشروع القومى الكبير والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية ديسمبر الماضى ليحقق العديد من الأرقام القياسية لتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة وبتكلفة ميسورة للجميع بحلول عام 2030، و"الثالث عشر" والمتعلق بآليات الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه تم ربط 32 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 1465 ميجا وات، وتم ربط جميع المحطات بالشبكة القومية للكهرباء وتشغيلها تجاريا منذ 2019.

 

وأوضح محمد شاكر بأن 32 محطة شمسية بنظام التملك والبناء والتشغيل boo بالتعاون مع المستثمرين الأجانب والمصريين بتكلفة بلغت 2 مليار دولار ، كما أن هذا المشروع إستطاع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب جميعهم من المصريين، ولا يوجد سوى عدد محدود من الأجانب المندوبين عن بعض الشركات المشاركة فى المشروع ، وتم بالتوازى الانتهاء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات بقدرة 2500 ميجا وات خاصين بمشروع بنبان، وربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.

 

وأشار وزير الكهرباء بأن مشروع بنبان يحظى بلقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية لأنه يضم أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددهم 32 محطة بقدرة 50 ميجا وات لكل محطة ، علاوة أنه نجح فى تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين ، فيما أنه جارى عمل الدراسات اللازمة لعمل توسعات وإنشاء محطات جديدة بمنطقة بنبان بقدرات تصل ل600 ميجا وات لتصل إجمالى قدرات منطقة بنبان 2000 ميجا وات لتصبح بذلك اكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية وأكبر قدرات بالعالم.

 

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية  بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى.

 

هذا ويعد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان من أكبر وأحدث المشاريع العالمية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية حيث أنه يعد أكبر مجمع الطاقة الشمسية العالمي ، ويعد واحداً من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 تشمل 8843 فدانًا حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة الواحدة 200 ألف لوحة صمم لإنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، ويضم  40 محطة شمسية  قدرة كل محطة 50 ميجا وات ، وكذا 4 محطات محولات لتفريغ الطاقة ، وقد شارك في المشروع 40 شركة متخصصة منها 10 شركات عالمية وعربية .

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