ثقافة أسوان تطلق فعاليات العرض المسرحى"ولاد البلد" بقرى حياة كريمة

قام قصر ثقافة أسوان بإطلاق فعاليات العرض المسرحي "ولاد البلد" برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة .

كما تم بدأ هذا العرض المسرحى بإشراف من فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس بهدف نشر الوعي الثقافي بقرى حياه كريمة وضمن خطة مشروع "المواجهة و التجوال" لقطاع الإنتاج الثقافي لتجوال عروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

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هذا ويقدم العرض بجمعية تنمية المجتمع بكلابشة ، وبقرية الرغامة والمنشية والعدوة بكوم أمبو، وقرية غرب سهيل بمركز أسوان ، علاوة على مركز شباب "الدر بنصر النوبة ، وقسطل بتوشكى، وغرب أسوان ، وكذا " قصر ثقافة "حسن فخر الدين ، وتوشكى، والرديسية" حيث تستمر فعاليات هذه العروض حتى ١٥ يناير الحالى.

ومن جانبها أوضحت نجوى سيد بأن عرض "ولاد البلد" يتناول تقديم سلسلة من القضايا المجتمعية في لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، الهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

وأشارت مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن العرض بطولة مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل، وتصميم وإضاءة أبو بكر الشريف، وإستعراضات فاروق جعفر، وتأليف مصطفى سليم، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي .

هذا فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بمناطق شارع كسر الحجر والعقاد وبجوار مستشفى التأمين الصحى بنطاق حى جنوب بإجمالى 14 محضر إشغال و 345 مضبوطات متنوعة ، كما تم رفع التراكمات وكميات من القمامة بواقع 18 طن بمناطق الكرور والخزان .

وبالتوازى مع ذلك قامت الأجهزة المختصة بالإدارة العامة لشئون البيئة بتحرير 84 مخالفة بيئية على مدار 10 أيام ، مع إلزام المخالفين بتوفيق أوضاعهم ، وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت الطبية والمصانع والمرور بصفة دورية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والإشتراطات البيئية المقررة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية مواصلة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ دورها الوطني لمساندة الأجهزة الحكومية في كافة قطاعات العمل العام لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية ليساهم ذلك في تعزيز روح التعاون والتلاحم والتكاتف.

العرض المسرحى"ولاد البلد" بقرى حياة كريمة بأسوان