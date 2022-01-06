رئيس جامعة أسوان يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد 

بعث الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أرسل برقيات مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لأبراشية أسوان، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وكذا الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر .

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وقد عبر رئيس جامعة أسوان في برقيته عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام والبركات في ظل القيادة السياسية الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبه والعمل علي محاربة الأفكار الهدامة .

نجحت الأجهزة المختصة بمباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان في ضبط 3 ألاف زجاجة كحول مختلفة الأنواع بحوزة عاطل.

هذا وكانت معلومات قد وصلت إلى الرائد نبيل العادلي رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو تفيد بقيام عاطل بتخزين كمية كبيرة من الخمور والبيرة داخل أحد المخازن، وتم إعداد كمين من رجال المباحث برئاسة النقيب حسين أيمن والملازمين محمد عماد ومحمد حسن.

وتم مداهمة المخزن وضبط 3 آلاف زجاجة خمور وبيرة تم التحفظ علي المضبوطات والمتهم، لحين العرض على النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

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هذا وفي سباق مع الزمن تواصل محافظة أسوان جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بالبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية.

حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه طبقاً للتصميمات التي قامت بإعدادها الجامعة الألمانية وتم عرضها على رئيس الجمهورية في الحفل الختامي لأسبوع الصعيد تقوم مجموعات العمل من طلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان ، بجانب معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالتربية والتعليم بالأعمال الفنية بإشراف من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية طبقاً للتصميمات المقررة، و تم تنفيذها على الجدرايات والمبانى الحكومية.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبد الله في نفس الإتجاه بتركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس ، وكذا الأماكن السياحية وغيرها من المواقع المستهدفة لمشروع الهوية البصرية .