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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق طبية بمحيط كنائس أسوان في ليلة عيد الميلاد المجيد لمواجهة كورونا

الفرق الطبية بصحة
الفرق الطبية بصحة أسوان ب الكنائس في ليلة عيد الميلاد المجيد

تابع الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان جهود الفرق الطبية في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس وعدد من الميادين العامة بأسوان، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي أطلقتها وزارة الصحة وهو الذي يأتي بالتزامن مع إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. 

وقد تفقد  الدكتور إيهاب حنفي مساء الخميس نشاط الفرق المتواجدة بكنيسة مطرانية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان ، مؤكدًا بأن تلك الفرق تقوم بتسجيل المواطنين وتطعيمهم ، بالإضافة لأعمال المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوي وأمراض ضغط والسكر ، ومجهودات فرق التواصل المجتمعي في تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق  التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية.  

ويأتى ذلك في إطار الحرص على الإهتمام بالصحة العامة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.


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وكان  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، كما أرسل برقيات مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لأبراشية أسوان ، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، وكذا الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر. 

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن عيد الميلاد المجيد هذا العام أفتقدنا فيه قامة دينية ووطنية عظيمة وهو نيافة الأنبا هدرا الذى سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من عطاء وخدمات لأبناء محافظة أسوان بمسلميها ومسيحيها. 

وكان قد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت لحضور فعاليات الحفل السنوى لتكريم 34 من خاتمات القرآن الكريم ضمن الدفعة 25 وذلك بحضور الشيخ رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، فضلاً عن جمع كبير من أسر المكرمات.

 

الفرق الطبية بصحة أسوان ب الكنائس في ليلة عيد الميلاد المجيد

 

الفرق الطبية بصحة أسوان ب الكنائس في ليلة عيد الميلاد المجيد
الفرق الطبية بصحة أسوان ب الكنائس في ليلة عيد الميلاد المجيد
الفرق الطبية بصحة أسوان ب الكنائس في ليلة عيد الميلاد المجيد
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