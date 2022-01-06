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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور الحفل السنوي لتكريم 34 من خاتمات القرآن الكريم

حفل تكريم خاتمات
حفل تكريم خاتمات القرآن الكريم بأسوان

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت لحضور فعاليات الحفل السنوى لتكريم 34 من خاتمات القرآن الكريم ضمن الدفعة 25 وذلك بحضور الشيخ رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، فضلاً عن جمع كبير من أسر المكرمات.

حيث قدم  محافظ أسوان فى كلمته التى ألقاها السكرتير العام التهنئة لخاتمات القرآن ، مؤكداً على أن الإهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أفرادها بصحيح دينهم والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية  . 

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وأعرب المحافظ عن أمنياته بأن تكون السيدات الخاتمات لكتاب الله نموذجاً يحتذى بـه وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم  والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم ، مشيداً بالجهود المبذولة من مديرية الأوقاف ورعايتها لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم فى مختلف مراكز التحفيظ ومنها حلقات فضيلة الشيخ شعيب والذى يمثل النموذج المشرف لرجل الدين المخلص لوطنه ديناً وعلماً وفكراً ووعياً لمفاهيم العصر ومتطلبات مجتمعه. 

ومن جانبه قدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب ، مشيراً إلى أن حلقات تحفيظ  القرآن الكريم تقوم على مدار عام ونصف بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ  القرآن كاملاً ، وفى ختام الاحتفال قام السكرتير العام بتكريم خاتمات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهن .

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة أن يعمل الجميع بروح المسئولية للإرتقاء بهذه المحافظة العريقة، وهو الذى يستلزم أن يكون المسئولين بكافة الجهات التنفيذية لهم القدرة على التعامل بكل جدية مع تحديات المرحلة الحالية، وخاصة تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى بمواجهة حازمة للظواهر السلبية من عربات الحنطور والتوك توك والقمامة والعشوائية والإشغالات، بجانب الإسراع فى إنجاز ملفات ومشروعات حياة كريمة وتحيا مصر والبنية التحتية والتطوير والتجميل والرصف والتصالح والتقنين. 

جاء ذلك أثناء ترأسه الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والجامعية والدينية.

حفل تكريم خاتمات القرآن الكريم بأسوان 
حفل تكريم خاتمات القرآن الكريم بأسوان 
حفل تكريم خاتمات القرآن الكريم بأسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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