الجزائر.. إضراب العمال يشل خدمات المصالح التقنية بمطار بومدين

استمر إضراب عمال بشركة تسيير مطارات ومنشآت الجزائر، بمطار هواري بومدين الدولي، “SGSIA”، ليومه الثاني على التوالي، بعد تأخر إدارة المؤسسة في الرد على مطالبهم المرفوعة أول أمس، على خلفية تسجيلهم عدة تجاوزات ونقائص أثرت على مسارهم المهني والاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية تسبب الاضراب فى غلق مدخل مديرية التسيير والصيانة لمعدات مطار الجزائر “DML”، وهو ما أثر سلبا على الخدمات، بسبب شل كل من جهاز بساط الحقائب، ورواق الركوب، وكذا توقيف محطة البنزين ومخازن الخدمات، وهو ما سيؤثر حتما على سيرورة الرحلات اليومية للمسافرين.

واستنكر العمال، في تصريح نقلته جريدة ”الشروق” الجزائرية عدم تجاوب إدارة مؤسسة تسيير منشآت مطار هوراي بومدين الدولي “SGSIA”، مع لائحة مطالبهم، مهددين في ذات السياق، بشل كل الخدمات التقنية والتسييرية للمطار، في وقت يؤكد فيه هؤلاء عدم المساس بخدمات الرحلات حتى لا ينعكس -حسبهم- على تنقل المسافرين.

كان العمال المضربون عن العمل بمديرية التسيير والصيانة لمعدات مطار الجزائر “DML”، قد تم منعهم من الدخول إلى بهو المطار، ما أجج الوضع وأغضب الكثيرين منهم، حيث لجأ هؤلاء إلى غلق باب مدخل المديرية، كرد أولي في انتظار الرد على مطالبهم من طرف الرئيس المدير العام، مستبعدين تحرك النقابة التي أكدوا في تصريحهم أنها تعمل عكس تيار مكاسب العمال المهنية والاجتماعية، في وقت انتهت عهدتها الانتخابية شهر نوفمبر 2021، على أمل نظر الإتحاد العام للعمال الجزائريين لمطلب إعادة تشكيلها بأسماء جديدة، بحكم أنها قد بقت – حسبهم – في المدرجات، مكتوفة الأيدي، وتتفرج من بعيد على ما يحدث.