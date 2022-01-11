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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسن مصطفى: لم أجامل الأهلي في أي يوم .. والمنظومة الرياضية تسير بنفس النمط منذ فترة

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لم يجامل الأهلي في أي يوم ويفصل العمل عن العلاقات الشخصية والجميع يعلم ذلك.

وأضاف حسن مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن "كان هناك أزمة شهيرة بيني وبين صالح سليم عندما كنت رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ولم أجامل الأهلي وهذا صالح سليم، وقالولي أنت راجل أهلاوي ودوري أحافظ على الجميع ولا أعطي للأهلي أكثر من حقه".

وتابع حين مصطفى، أن "أنا راجل مصري وبحب كل مصر ولما يكون هناك موضوع خاص بمصر ببعد عن الموضوع عشان تضارب المصالح والكل يحترمني والمصداقية".

وتابع "المنظومة الرياضية بقالها فترة كبيرة ماشية بنفس النمط، واتحاد اليد مختلف عن أي شئ، ولما كنت رئيس الاتحاد المصري مصر لم تحصل على بطولة أفريقيا منذ فترة كبيرة".

واختتم "قمنا بالعمل من أجل الفوز ببطولات أفريقيا والمشاركة العالمية، وعندما رحلت عن الاتحاد المصري لكرة اليد كنا الرابع عالميا، والشغل العمل هما الأهم، وكارلوس كيروش جزء من المنظومة وليس يتحمل كامل الأخطاء، وهناك أمور كثيرة وانتظام بطولة الدوري شئ مهم، وأنا مع المدرب الشاطر والأفضل".


أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد سيكون بقرار من لجنة الأخلاق بالاتحاد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "موعد الانتخابات سوف يحدد بعد دراسة كافة الأمور الخاصة داخل لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة اليد، ثم الإعلان عن جميع من يحق له الترشح دون وجود أي أزمات وليس لي أي سلطة في إيقافه سواء في الفترة الماضية أو القادمة".

وتابع "أي شخص رياضي متواجد في الاتحادات أو الأندية يكون الأداء في هذا المنصب بشكل جيد، ودائما أعمل على الحياد وليس لي أي ميول خلال مشاركتي في لجنة الحكماء في النادي الأهلي".

واختتم "الكل يعرف مدي علاقتي مع النادي الأهلي وكل شئ له الخصوصية وكان هناك أزمة شهيرة مع صالح سليم رئيس الأهلي عندما كنت رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ويكون هناك فصل في كل الأمور وسأفتد إحترامي لنفسي إذا لم افعل ذلك".

 

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