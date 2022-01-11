بالأسماء إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة نصف نقل ببني مزار شمال المنيا

أصيب 9 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقيت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 8967 ا - ج - د أتوبيس قيادة حسام الدين. ف وسيارة رقم 2957 ج - ر - د نصف نقل قيادة اشرف. ح. ح بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال المنيا.

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص وهم سليمان. م. أ 19 سنة، احمد. م. أ 34 سنة، ابو بكر . ح. ا 33 سنة، سيد. م. س 48 سنة، رشاد. ا. ع 43 سنة واحمد. ع. ع 40 سنة مقيمون بمحافظة سوهاج، وعزوز. ب. ع 37 سنة، وشقيقة مختار 36 سنة، وحسام الدين. ف 53 سنة سائق الأتوبيس مقيمون جميعا القاهرة .

تم نقل المصابين إلى المستشفي التكامل بالشيخ والتحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

