الأمن يكشف لغز العثور على جثة أجنبي ومليون جنيه داخل شقة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، التفاصيل الكاملة للعثور على جثة أجنبي داخل شقة بالجيزة ومبلغ مليون جنيه، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية ، وأن الوفاة طبيعية بدليل وجود كافة متعلقات المتوفى وأمواله وعدم تعرضها للسرقة.



وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة ، من كشف غموض اختفاء مقيم أجنبي منذ أسبوع، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المذكور متغيب عن العمل منذ أسبوع وهاتفه مغلق، وأنه شوهد في حالة إعياء من جيرانه بالشارع، قبل العثور عليه متوفى داخل مرحاض شقته.



وأضافت التحقيقات أن قوة من قسم شرطة الجيزة، يقودها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم مصطفى عبدالله رئيس المباحث، توجهت إلى مسكن المذكور بعد استصدار إذن النيابة، وكسروا الباب وعثروا على المقيم الأجنبي داخل المرحاض يرتدي بدلة، متوفى، دون إصابات، وبتفتيش الشقة عُثر على كل متعلقاته، ومبلغ مالي يتجاوز المليون جنيه، حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.



البداية كانت من بلاغ تقدم لقسم شرطة الجيزة بتغيب المقيم الأجنبي منذ أسبوع، وأن هاتفه المحمول مغلق، وتعاملت قوة من شرطة الجيزة مع البلاغ ، وتوجهت على الفور إلى منزل الأجنبي، وبكسر باب الشقة عُثر عليه متوفى في المرحاض، بتفتيش الشقة عثر على كل متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ يتجاوز المليون جنيه.