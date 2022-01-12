عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على جثة أجنبي ومليون جنيه داخل شقة بالجيزة

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، التفاصيل الكاملة للعثور على جثة أجنبي داخل شقة بالجيزة ومبلغ مليون جنيه، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية ، وأن الوفاة طبيعية بدليل وجود كافة متعلقات المتوفى وأمواله وعدم تعرضها للسرقة. 


وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة ، من كشف غموض اختفاء مقيم أجنبي منذ أسبوع، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المذكور متغيب عن العمل منذ أسبوع وهاتفه مغلق، وأنه شوهد في حالة إعياء من جيرانه بالشارع، قبل العثور عليه متوفى داخل مرحاض شقته.


وأضافت التحقيقات أن قوة من قسم شرطة الجيزة، يقودها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم مصطفى عبدالله رئيس المباحث، توجهت إلى مسكن المذكور بعد استصدار إذن النيابة، وكسروا الباب وعثروا على المقيم الأجنبي داخل المرحاض يرتدي بدلة، متوفى، دون إصابات، وبتفتيش الشقة عُثر على كل متعلقاته، ومبلغ مالي يتجاوز المليون جنيه، حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.


البداية كانت من بلاغ تقدم لقسم شرطة الجيزة بتغيب المقيم الأجنبي منذ أسبوع، وأن هاتفه المحمول مغلق، وتعاملت قوة من شرطة الجيزة مع البلاغ ، وتوجهت على الفور إلى منزل الأجنبي، وبكسر باب الشقة عُثر عليه متوفى في المرحاض، بتفتيش الشقة عثر على كل متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ يتجاوز المليون جنيه.

الاجهزة الامنية بالجيزة الأجهزة الامنية شقة بالجيزة

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: حياة كريمة توفر فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة

التعليم تطلق مبادرة الأولمبياد القومي والأفريقي في الفنون والعلوم والرياضيات

قطعت قاسم سليماني إربا إربا... الجيش الإيراني يوجه اتهاما خطيرا إلى أمريكا

حريق محدود بمركز أشعة الماموجرام بجوار معهد الكبد

وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر في مصر

انفوجراف | مبادرة صوتك مسموع تستجيب لـ75,9 ألف شكوى حتى ديسمبر الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

إنشاء أول فندق في العالم للإبل بالسعودية بتكلفة 400 ريال لليلة.. فيديو

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

الرئيس السيسي يشارك في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

فيديو

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ