تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء وسط تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وارتفاع مؤشرا الأسهم القيادية والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14336 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4748 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3343 نقطة.