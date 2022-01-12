عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء وسط تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وارتفاع مؤشرا الأسهم القيادية والأوسع نطاقا.

الرئيس السيسي يوجه بفتح معرض دائم لأصحاب الحرف اليدوية بالقاهرة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14336 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4748 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3343 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة البورصة المصرية ايجى أكس 30 مستهل تعاملات اليوم الأسهم القيادية

ترشيحاتنا

منتدى شباب العالم يحظى بنصيب الأسد ..إشادات دولية لمصر في 5 ملفات

تدريب المعلمين وتطوير المدارس.. إجراءات الدولة المصرية لدعم تعليم ذوي الهمم

10 علامات تدل على الإصابة بسرطان الكبد

حادث مرعب..17 قتيلا و 8 جرحى نتيجة اصطدام سيارة دفع رباعي بميكروباص

الرئيس السيسى: أطلقنا مبادرة حوافز بإجمالى 100 مليار مع بداية كورونا

شروط التوبة الصادقة ودعاؤها.. واحذر من هذا الوقت لا تقبل فيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

الرئيس السيسي: كنت مراهن على الشعب والمرأة المصرية في تحمل الإصلاح الاقتصادي

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

حزن كيروش.. تطورات إصابة أكرم توفيق نجم منتخب مصر

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

في أقل من سنة.. رجل يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. فيديو

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

فيديو جراف.. زميل كوكا.. وفاة مدافع قونيا سبور التركي في حادث مروع

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ