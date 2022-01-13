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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تحتل وجهة غلاف مجلة eniGma

صدى البلد

إحتلت الفنانة،إنجي المقدم،وجهة غلاف مجلة(eniGma)، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونالت تفاعل كبير من جمهورها عبر صورتها بالإعجابات والتعليقات.

وتشارك الفنانة إنجي المقدم في مسلسل ”قواعد الطلاق الـ 45" من بطولتها.

 

مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل بطولة إنجى المقدم، عمر الشناوى، هيدى كرم، سالى شاهين، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للإستفادة من الإنفصال، وذلك في إطار كوميدي.

 

"قواعد الطلاق الـ 45" يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجى المقدم في الدراما التليفزيونية، وقدمت آنجى آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2، في شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز، وهند صبرى.

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