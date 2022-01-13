شيما صابر تعليقا على عقد كيروش: "محدش يدايقوا عشان لو زعل هينزل شناوي راس حربة"

شيما صابر تعليقا علي عقد كيروش:محدش يدايقوا عشان لو زعل هينزل شناوي راس حربه

علقت الإعلامية،شيما صابر،علي عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر .

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:(ملخص عقد #كيروش لو مشيتو دلوقتي ياخد ٥٨.٥ مليون و لو مشيتو بعد البطوله ١١٦،٥ مليون .. محدش يدايقوا بقا عشان لو زعل هينزل شناوي راس حربه).

وأكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع تويتر :" نشعر بالألم والحزن ولا شك في ذلك لأننا نريد الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا .. نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا.

وتابع:"تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى. تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا.. أيها الرجال، فلننتقل إلى مسئوليتنا وأهدافنا الرئيسية.