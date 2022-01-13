بونفرير: كيروش ولاعبو مصر يتحملون مسئولية الخسارة ضد نيجيريا

يرى الهولندي بونفرير مدرب الأهلي ونيجيريا السابق، إن المسئولية مشتركة بين كيروش واللاعبين بالخسارة في مواجهة النسور بأمم إفريقيا.



وقال بونفرير خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كيروش لم يعتمد على اللاعبين في مراكزهم، وهذا أثر على أداء منتخب مصر لكن المسؤولية ليست عليه فقط بل اللاعبين أيضا الذين لم يظهروا بروح قتالية وصلاح لا يمكن أن يلعب بمفرده".

وأضاف: "مصر يمكن أن تتأهل من المجموعة فالفرصة لازالت قائمة".

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع تويتر :" نشعر بالألم والحزن ولا شك في ذلك لأننا نريد الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا .. نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا.

وتابع:"تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى. تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا.. أيها الرجال، فلننتقل إلى مسئوليتنا وأهدافنا الرئيسية.