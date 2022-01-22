تأثير الضغوط الجماهيرية على إتخاذ القرار بالأندية في رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

حصل الباحث أحمد صلاح الشبراوى على درجة الماجستير، في تخصص علم نفس كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية، وذلك عن الرسالة المقدمه منه تحت عنوان "التنبؤ بإتخاذ القرار بدلالة ضغوط الجماهير لدي مجالس إدارات الأندية الرياضة".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور طارق محمد بدرالدين استاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية الرياضية جامعه الاسكندرية " مناقشا ورئيسا " والدكتور أحمد محمد الشافعي استاذ علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة " مشرفا " والدكتور كريم محمد محمود استاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة " مشرفا " والدكتور نشأت محمد منصور استاذ علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة " مناقشا " و الدكتور مصطفي محمد امين استاذ مساعد بقسم علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة " مشرفا".

وأكد الباحث أن البحث يهدف إلى التنبؤ بإتخاذ القرار بدلالة ضغوط الجماهير لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية من التعرف على الأهداف الفعلية التالية والتى تشمل الواقع الفعلى لضغوط الجماهير لدى أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضية والواقع الفعلى لإتخاذ القرار لدى أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضية و العلاقة بين ضغوط الجماهير واتخاذ القرار لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية.

وأوصى الباحث فى نهاية بحثه بضرورة الإهتمام بتطبيق مقياس ضغوط الجماهير وذلك للتعرف على ضغوط الجماهير لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية وضرورة الإهتمام بتطبيق مقياس اتخاذ القرار وكذا للتعرف على طبيعة اتخاذ القرار لدى مجالس إدارات الأندية الرياضية و العمل على عقد دورات تأهيلية للإداريين ومجالس إدارات الأندية الرياضية بهدف صقل أساليب اتخاذ القرار لديهم ووضع الأساليب العلمية المحددة لأسلوب وطريقة الآداء فى عملية اتخاذ القرار وذلك لصقل مهارة اتخاذ القرارات الحاسمه لدى مجالس ادارات الأندية الرياضية.

كما أوصى الباحث أيضا بضرورة مطالبة الأندية الرياضية بتوعية الإداريين ومجالس إدارات الأندية الرياضية وتثقيفهم بقانون الرياضة واللوائح المنظمة للعمل بها وذلك لإتخاذ قرارات صحيحة ومستمره بالإضافة لمطالبة الأندية أيضا بتوعية الجماهير للحد من من الضغوط التى ترضها الظواهر السلبية مثل شغب الملاعب والتعصب والتهجم والإعتداء البدنى واللفظى.

وطالب وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأخطاء الإدارية والتركيز المستمر على السلبيات فى اتخاذ القرارات لأن ذلك قد يزيد من السلبيات فى اتخاذ القرارات الصحيحة وكذا إقامة برامج تدريبية لمجالس إدارات الأندية الرياضية فى إدارة الضغوط وإتخاذ القرارات .

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