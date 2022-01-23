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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدافع الإنتقام .. عروس تمزق 32 فستانا

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في مدينة تشينجتشونج الصينية ظهرت في شابة وهي تمزق فساتين زفاف باللون الأبيض في صالون تجميل رفض إعادة المبلغ التأميني لها.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن الشابة حجزت باقة الزفاف المكونة من فستان الزفاف وبعض الإضافات الآخرى بخصوص الشعر والمكياج ودفعت مبلغ للتأمين متفق عليه منذ البداية. 

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور بشكل طبيعي جرت حتى اليوم التي قررت فيه تأجيل الزفاف فوجدت صعوبة في إختيار ميعاد آخر لحجز الباقة.

ووجدت الشابة صعوبة كبيرة في استرداد المبلغ التأميني من الصالون و ذلك بعد إخبارهم أنها قامت بإلغاء حفل الزفاف و ترغب في استرداد المبلغ التأميني الذي دفعته وكان يقدر بـ500  دولار أمريكي . 

جدير بالذكر أن إدارة صالون التجميل رفضت إعطاء المبلغ للشابة الصينية، فقامت بأسوأ شئ يمكن ان تنتقم به، حيث مزقت 32 فستانا أبيضا خاص بالزفاف في الصالون لرفض الصالون إعطائها المبلغ وظهر صوت في خلفية الفيديو يقول " أن ما تقوم به مكلف للغاية".

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