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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طبيب عزل: التعامل مع حالات كورونا مرعب وفوجئت بأتوبيس محمل بالمصابين

طبيب عزل
طبيب عزل

قال الدكتور محمد المنصوري، استشاري الأوعية الدموية، أحد أطباء العزل، إنه قدم أكثر من مقطع فيديو توعوى لضرورة المكوث فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال السوشيال ميديا، ولكن أكثر فيديو كان يتحدث به بحدة وانفعال هو ما تم نشره على نطاق أوسع بين المواطنين.

وأضاف “المنصورى”، خلال لقائه عبر الإنترنت ببرنامج "نص الكلام" المذاع على فضائية "النهار"، أنه يجب توجيه صدمة للمواطنين ليتأكدوا أن الوضع كان خطيرًا ولم ينفع معه أي تهاون.

وأشار استشاري الأوعية الدموية، إلى أن الصورة التي يراها في التعامل مع الحالات "مرعبة"، وبالتالي يجب نقلها للمواطنين من منطلق الخوف عليهم من جانب فضلًا عن تخفيف الحمل على المستشفيات.

وتابع استشاري الأوعية الدموية، أنه كان وقت الحجر الصحي بالمستشفى التي يعمل بها، فوجئ بأتوبيس محملًا بالكامل بمرضى فيروس كورونا من إحدى المحافظات، بينهم شباب وأطفال وكبار سن، مؤكّدًا أن رعب هؤلاء الأشخاص من المرض كان أشد تأثيرًا عليهم من المرض نفسه.

أطباء العزل انتشار فيروس كورونا السوشيال ميديا المستشفيات الحجر الصحي مرضى فيروس كورونا

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