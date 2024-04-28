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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بموكب السعف والترانيم.. كاتدرائية جميع القديسين تحتفل بأحد الشعانين |صور

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

شهدت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية اليوم احتفالات مميزة بأحد الشعانين، المعروف أيضًا باسم أحد السعف، حيث تم تنظيم قداسات خاصة لكل خدمة، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

تنوعت القداسات لتشمل الخدمة الناطقة بالإنجليزية يترأسها القس ألين أدرين، والخدمة العربية يترأسها القس جيف جيكوب، بالإضافة إلى الخدمة السودانية يترأسها القس ياسر كوكو.

انطلقت الاحتفالات بموكب مهيب للدخل، حيث حمل القس وشعب الكنيسة سعف النخيل، تيمناً بدخول السيد المسيح مدينة أورشليم في مثل هذا اليوم من التاريخ، حيث يرمز حمل سعف النخيل إلى استقبال أهالي أورشليم للمسيح كملك منتصر، مرددين الهتافات "أوصنا يا رب خلصنا".

يُعدّ أحد السعف ذكرى خالدة لدخول المسيح مدينة أورشليم، حيث استقبله الشعب بحفاوة بالغة، مرددين الهتافات وحاملين سعف النخيل، ومع هذا الحدث الجليل، يبدأ أسبوع الآلام، الذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، احتفالاً بقيامة السيد المسيح من بين الأموات.

أحد الشعانين قداسات رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أورشليم أسبوع الآلام

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