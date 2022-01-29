طرق التعامل مع تأخر النمو عند الأطفال.. مكافأة على الإنجازات والاستعانة بالوالدين الأبرز.. كيفية علاج الاضطرابات السلوكية العصبية.. أساليب ناحجة للتدريب على الأنشطة اليومية والإجتماعية

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

كيف يتم تشخيص التأخر في النمو عند الأطفال؟

كيف نتعامل مع تأخر النمو عند الأطفال؟

هل يمكن للأطفال التغلب على التأخر في النمو؟



يحدث التأخر في النمو عندما يستغرق الأطفال وقتًا أطول للوصول إلى المراحل التنموية (المهارات الخاصة بالعمر) مما هو متوقع في أعمارهم ، كل طفل فريد من نوعه ، والتأخير القليل في تحقيق المعالم الرئيسية ليس سببًا للقلق .

إذا كان الأطفال متأخرين باستمرار في حركتهم وتواصلهم وسلوكهم وقدراتهم على التفكير والتعلم ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية. إذا كان التأخر في النمو طويل الأمد ، فقد يطلق عليه إعاقة في النمو ، مثل الإعاقة الذهنية أو الشلل الدماغي .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أنواع و أسباب وأعراض والتشخيص وطرق مساعدة الطفل في تأخر النمو، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.



ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

تأخر النمو



تحدث تأخيرات في النمو في خمسة مجالات. عندما يظهر الطفل تأخرًا في أكثر من منطقة نمو ، يُعرف ذلك باسم تأخير النمو العالمي. أنواع التأخيرات في النمو هي:

1. التأخر المعرفي: قد يؤثر التأخير المعرفي على الوظيفة الذهنية للأطفال ، مما يتسبب في تراجع قدرتهم على التفكير والتعلم وحل المشكلات. قد تسبب الحالة أيضًا صعوبات في التعلم ، والتي تصبح واضحة عندما يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة .



أسباب التأخر الإدراكي

الاضطرابات الوراثية ، حيث قد يرث الأطفال الجينات المحورة. على سبيل المثال ، متلازمة داون ومتلازمة إكس الهش

إصابة أثناء الحمل أو عدم قدرة الطفل على النمو بشكل صحيح في الرحم ومشاكل أثناء الولادة ، مثل نقص الأكسجين

الحالات الصحية ، مثل سوء التغذية ، والتهاب السحايا غير المعالج ، والسعال الديكي ، واضطرابات النوبات ، ومتلازمة رعشة الطفل

علامات التأخر المعرفي

التأخر في الجلوس أو الزحف أو المشي

تأخيرات في الكلام

عدم القدرة على الانتباه لفترة طويلة

مشاكل في الذاكرة

عدم القدرة على التفكير المنطقي وفهم القواعد الاجتماعية

السلوك الطفولي

علاج التأخر المعرفي

العلاج باللعب (تعليم المهارات من خلال اللعب)

العلاج السلوكي (علاجات مختلفة لعلاج اضطرابات الصحة العقلية)

تدخلات الوالدين

2. التأخر الحركي: يجد الأطفال الذين يعانون من صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة والجسيمة صعوبة في تنسيق العضلات الكبيرة (الذراعين و الساقين) والعضلات الصغيرة (اليدين)

أسباب التأخر الحركي

الحالات الجينية ، مثل الودانة (التي تتميز بأطراف قصيرة)

الحالات التي تصيب العضلات ، مثل الحثل العضلي والشلل الدماغي

مشاكل في بنية الجسم

علامات تأخر الحركة

يعاني الأطفال الرضع من مشاكل في الزحف والتدحرج

عدم القدرة على التحكم بالرأس والرقبة

تصلب العضلات

مشاكل الكلام

صعوبة في البلع

وضعية الجسم غير السليمة

تشنجات عضلية

صعوبة في الجري

مشاكل صعود الدرج ونزوله

صعوبة في حمل الأشياء واختيار الأشياء الصغيرة وربط الأحذية

علاج تأخر الحركة

العلاج الطبيعي (يطور المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة )

العلاج الوظيفي (يطور المهارات الحركية الدقيقة ومشاكل التكامل الحسي)

في الحالات الخفيفة ، يساعد النشاط البدني واللعب أيضًا



3. التأخير الاجتماعي والعاطفي: يؤثر التأخير الاجتماعي والعاطفي على المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال ، مما يجعل من الصعب عليهم التفاعل مع الآخرين وإيصال أفكارهم ومشاعرهم .



أسباب التأخر الاجتماعي والعاطفي

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟

الاضطرابات السلوكية العصبية ، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)

اضطرابات القلق

علامات التأخر الاجتماعي والعاطفي

الرضع لا يستجيبون للموجات أو الابتسامات

خائف من الناس الجدد

صعوبة في بدء محادثة مع الآخرين

عدم القدرة على الهدوء والتكيف مع التغيير

نوبات الغضب الطويلة

علاج التأخر الاجتماعي والعاطفي

العلاج التعلق (إرشاد الأطفال و الآباء ومقدمي الرعاية لبناء التعلق )

العلاج باللعب

العلاج السلوكي

العلاج الموجه نحو المهارة (يركز على تنمية المهارات)



4. تأخر النطق واللغة: يجد الأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام ومهارات اللغة صعوبة في التواصل مع الآخرين وفهم الكلمات والمفاهيم .

أسباب تأخر الكلام واللغة

مشاكل حركية في الفم ، مثل ضعف عضلات الفم

مشاكل في حركة اللسان والفك مما يؤدي إلى اضطراب إنتاج الكلام

تلف الدماغ (الشلل الدماغي)

فقدان السمع

الاضطرابات الوراثية

العوامل البيئية مثل قلة التحفيز

كونك توأم

العيش في منزل ثنائي اللغة (يجد الأطفال صعوبة في ترجمة لغتين في وقت واحد)

علامات تأخر الكلام واللغة

قلة المفردات

عدم القدرة على تكوين جمل مناسبة للعمر

لا تتكلم

التأخير في التعبير عن الأفكار

علاج تأخر النطق واللغة

زيادة التواصل مع الطفل

القراءة للطفل

اختبار السمع

علاج التهابات الأذن



5. التأخير التكيفي: يجد الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو التكيفي صعوبة في تعلم المهارات الحياتية المناسبة للعمر (مهارات المساعدة الذاتية). نتيجة لذلك ، يصبح من الصعب عليهم أن يعيشوا حياة مستقلة .



أسباب التأخر التكيفي

الولادة المبكرة ، مما يؤدي إلى إبطاء نمو العضلات

حالة وراثية مثل متلازمة داون

اضطرابات الأعصاب والعضلات ، مثل الشلل الدماغي وضمور العضلات

اضطراب طيف التوحد

مشاكل المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة

التأخر في اكتساب المهارات المعرفية

علامات التأخر التكيفي

عدم القدرة على إدارة الأنشطة اليومية ، مثل التغذية أو التضميد أو تنظيف الأسنان

صعوبات النطق واللغة

مشاكل التفكير وحل المشكلات

تفتقر إلى المهارات التنظيمية ، مثل اتباع روتين أو استكمال المهام

علاج تأخر التكيف

علاج بدني

العلاج السلوكي

العلاج المهني (يركز على مهارات المساعدة الذاتية)

الممارسة الحسية للسماح للأطفال بالتكيف مع البيئة المحيطة



كيف يتم تشخيص التأخر في النمو عند الأطفال؟

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟



يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الفحص التطوري لتشخيص التحديات التي يواجهها الأطفال. العملية المتبعة هي :

معرفة التاريخ الطبي : يمكن مقابلة الوالدين للحصول على معلومات حول التفاصيل الطبية والمشكلات الطبية والعيوب الخلقية والأدوية والعمليات الجراحية التي قد خضع لها أطفالهم.



قد يرغب الأخصائي الصحي أيضًا في معرفة التفاصيل المتعلقة بالتاريخ الطبي للوالدين أو الحالة الصحية. قد يرغبون أيضًا في الحصول على تفاصيل حول حمل الأم أو عدوى الأم أو غيرها من المشكلات ذات الصلة.

الفحص البدني: يمكن للأطباء فحص الأطفال للتحقق من صحتهم البدنية ومظهرهم العام. قد يفحصون رؤوسهم وعينهم وجلدهم وحركة العضلات والكلام وغيرها من الخصائص لاستبعاد احتمال حدوث أي اضطراب.



التقييم التنموي: قد يقوم طبيب الأطفال السلوكي التنموي بتقييم سلوك الأطفال والمهارات الاجتماعية قدرات التركيز والمهارات اللغوية وقدرات التعلم للتحقق من وجود أو عدم وجود اضطرابات ، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو اضطراب طيف التوحد أو اضطرابات التعلم.



اختبار السمع: قد يقوم مقدم الرعاية الصحية أيضًا بإحالة الأطفال إلى أخصائي سمع لفحص القدرات السمعية التي تؤثر على اللغة والكلام. قد يقوم اختصاصي السمع بإجراء اختبارات مختلفة بناءً على عمر الطفل. إذا تم تشخيص مشكلة ، تتم إحالة الأطفال إلى أخصائي لمزيد من العلاج.

لا توجد اختبارات معملية محددة لتحديد تأخر النمو عند الأطفال. ومع ذلك ، بناءً على فحص النمو ، ينصح أطباء الأطفال بإجراء مزيد من الاختبارات وخطوات العلاج.

كيف نتعامل مع تأخر النمو عند الأطفال؟

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟



بصرف النظر عن العلاجات ، فإن بعض الاستراتيجيات الأخرى المستخدمة لمعالجة تأخر النمو هي :

تقسيم المهارات الأساسية إلى خطوات صغيرة وإعطاء تعليمات واضحة للأطفال

تكرار التعليمات وإعطاء الوقت الكافي لإكمال المهمة

مكافأة على الإنجازات

تعليم مهارات التعامل مع الآخرين

استخدام الإرشادات المرئية مثل الصور والملصقات ومقاطع الفيديو

استخدام الإيماءات

دمج التعلم مع المرح

توفير البيئة الداعمة

الاستعانة بالوالدين لفهم الأطفال

ملاحظة الأطفال يفهمون العلامات والإشارات غير المعبر عنها

يشمل فريق المهنيين الذين قد يساعدون الأطفال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة أطباء الأطفال وأخصائيي العلاج الطبيعي وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء السمع وأخصائيي أمراض النطق ومعلمي التربية الخاصة و المعالجين المهنيين .

هل يمكن للأطفال التغلب على التأخر في النمو؟

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟



على الرغم من عدم وجود علاج لتأخر النمو ، إلا أن التدخل المبكر قد يساعد الأطفال على التغلب على التحديات بشكل أكثر فعالية.

قد يتحسن الأطفال الذين يعانون من تأخر بسيط في النمو وبدون أي علامة على وجود مشاكل جسدية بمساعدة المراقبة الدقيقة وأنشطة التحفيز المناسبة.

ومع ذلك ، قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو عالية الخطورة وعلامات المرض المزمن إلى دعم من المتخصصين والمعالجين

يستمر الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو في التعلم تمامًا مثل الأطفال الآخرين ، على الرغم من أن التعلم قد يكون بطيئًا بعض الشيء. إذا شعرت أن أطفالك لا يكتسبون المهارات المناسبة لأعمارهم في الوقت المحدد ، فمن المستحسن استشارة أخصائي رعاية صحية. علاوة على ذلك ، بصفتك أحد الوالدين أو مقدم الرعاية ، يجب أن تفهم احتياجات أطفالك وتدعم تطورهم إلى مرحلة البلوغ.