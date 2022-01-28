أطعمة يجب تناولها قبل الذهاب لمعرض الكتاب.. تحميك من كورونا وأوميكرون والبرد

يتوافد المواطنون خلال هذه الفترة إلى معرض الكتاب 2022، بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا COVID-19 ومتغير أوميكرون omicron وموسم نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك من المهم حماية نفسك من الفيروس والالتهابات التي تنتشر عادة خلال هذا الوقت من العام.

ويشمل أسلوب الحياة الصحي نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا باعتباره العنصر الأول والأهم، ينصح خبراء التغذية بشدة بتناول الأطعمة الموسمية من أجل الصحة وهي متاحة بسهولة.

أطعمة تحميك من كورونا وأوميكرون والبرد

فيما يلي 7 أطعمة موسمية يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وحمايتك من أي عدوى سواء كورونا أو أوميكرون أو نزلات البرد.

1- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة خيارًا شائعًا لتناول الوجبات الخفيفة خلال فصل الشتاء، فهي غنية بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم، وبالتالي تقلل الالتهاب ويبني المناعة.. قطعة صغيرة منه تعطي الشخص جرعته اليومية من بيتا كاروتين وصحة جيدة.

2- التمر

التمر حلو المذاق وغني بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها تعمل كمُحليات طبيعية في الحلويات والحليب، التمر مفيد بشكل خاص للأسنان والعظام، ويوصى باستخدام التمر لمرضى التهاب المفاصل.

3- المكسرات

المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، فهي غنية بفيتامين هـ والمغنيسيوم، فهي تساعد في الحفاظ على الجسم دافئًا وتقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم، ومصدر رائع لتحسين المناعة، يمكن مضغ المكسرات بين الوجبات كوجبات خفيفة.

4- أوراق الخردل

أوراق الخردل هي غذاء شتوي محملة بفيتامين A و C، وكلاهما يساعد في تحسين المناعة، كما أنها تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث وتحسين ظروف القلب.

5- الخضروات الصليبية

البروكلي والقرنبيط وجميع الخضراوات الصليبية ليست أعظم مذاق للخضروات ولكنها مفيدة لمناعة الجسم، والألياف والمعادن والفيتامينات تجعلها أحد الخيارات الغذائية لتحسين المناعة.

6- الخضروات الجذرية

الشتاء هو الوقت المناسب للخضروات الجذرية مثل الجزر واللفت والشمندر التي تضيف المنجنيز والبيتا كاروتين والبوتاسيوم إلى الجسم وتساعد على حمايته من أي أمراض، ويعتبر الجزر مصدرًا رائعًا لفيتامين أ الذي يعتبر مفيدًا لصحة الشعر والبشرة.

7- السمن

على الرغم من أنه ليس موسميًا، إلا أن السمن هو أكبر مصدر لدفء الجسم، ويمكن أن يساعدك استهلاك السمن كوسيلة للطهي على إدراجه في نظامك الغذائي اليومي وتوليد حرارة فورية في الجسم.