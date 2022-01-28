موجز الاقتصاد| الذهب يواصل مسلسل الخسائر .. أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال ثقافة الاستثمار في البورصة.. تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأحداث والأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها موجز الاقتصاد من صدى البلد في السطور التالية:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 28 يناير 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنحو 7 جنيهات وفقا لموقع gold price today.. وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 898 جنيها.

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022، اعتبارا من الاثنين 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

تدشن البورصة المصرية، يوم الأحد المقبل، أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، بعنون" المستثمرون الخمسة" أول مجموعة قصصية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الادخار والاستثمار بسوق المال.

بدل فاقد بطاقة التموين .. استفسارات كثيرة من المواطنين حول كيفية استخراج بدل فاقد بطاقة التموين حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.

وجه المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشؤون التجارية بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ذراع الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري مؤكدا توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز وعدد من السلع الرئيسية تكفي لمدة 3 أشهر.