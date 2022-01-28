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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 28-1-2022

تراجع اسعار الذهب
تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر  خلال منتصف  تعاملات اليوم الجمعة 28 يناير 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنحو 5 جنيهات وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 901 جنيها مقارنة 906 جنيها فى بداية تعاملات الجمعة.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 788جنيها.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 675جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 525 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم الجمعة نحو 375 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 6304جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو901.714 ألف جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1789دولار للأوقية.
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

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